Cronache di Napoli sul bivio di Gasperini: "Rinnovo con l'Atalanta o avventura al Napoli"

Infatti il tecnico dei bergamaschi, al termine della cruciale finalissima di stasera a Dublino, prenderà una decisione in merito al suo futuro.

TuttoNapoli.net

Stasera la Dea si gioca la finalissima di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Gian Piero Gasperini contro Xabi Alonso, per il trofeo e la gloria, personale e del rispettivo club. Ma il Gasp è a un bivio: "Rinnovo con l'Atalanta o avventura in azzurro", intitola in prima pagina Cronache di Napoli.

Infatti il tecnico dei bergamaschi, al termine della cruciale finalissima di stasera a Dublino, prenderà una decisione in merito al suo futuro. Intanto Meret rinnova ma il suo futuro al Napoli è in bilico.