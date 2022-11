Cronache di Napoli titola: "Demme vuole l'addio"

"In Turchia mister Spalletti riabbraccia Kvara, Demme vuole l'addio", titola in taglio centrale il quotidiano.





I campani saranno in ritiro ad Antalya a partire da domani: previste due amichevoli contro l'Antalyaspor e il Crystal Palace. Il centrocampista tedesco, intanto, vorrebbe cambiare aria.