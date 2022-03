I dati da Scudetto: Napoli primo per clean sheet e con la quarta miglior difesa d'Europa

In chiave-Scudetto il Napoli può farsi forte di un dato statistico che storicamente porta alla vittoria del Tricolore. Lo sottolinea Tuttosport

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

In chiave-Scudetto il Napoli può farsi forte di un dato statistico che storicamente porta alla vittoria del Tricolore. Lo sottolinea Tuttosport: "Solitamente il titolo viene vinto dalle formazioni che subiscono il minor numero di gol in campionato e il Napoli oggi in serie A è la formazione meno battuta (19 gol contro i 22 dell'Inter) oltre ad essere la quarta miglior difesa d'Europa, dopo Manchester City, Chelsea e Siviglia.

Un risultato che può sembrare anche sorprendente, se si pensa che per 9 partite è mancato Koulibaly. Se ne sono accorti in pochi e la porta difesa da Ospina e Meret vanta anche la miglior serie di imbattibilità con 13 clean sheet, un dato miglior di Inter, Juventus (11 partire senza subire gol) e Milan (9 clean sheet)".