I dubbi su Lookman della Gazzetta: "Sicuri che sia la priorità dell'Inter?"

vedi letture

Fermo restando, come detto, che Lookman è un ottimo, quasi un grande calciatore, la domanda è “tecnica”: ma siamo sicuri che sia questa la priorità dell’Inter? Questa la domanda che si pone l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Nel senso che i nerazzurri hanno avuto un evidente problema dietro a Lautaro e Thuram. Né Taremi e né Arnautovic hanno rappresentato alternative tali da poter consentire ai due titolari di tirare un po’ il fiato. Ora però la situazione è radicalmente cambiata. Perché Bonny ha dimostrato di potersi candidare ad essere un’alternativa credibile e Pio Esposito si è guadagnato stima e spazio.

Però, ed è l’obiezione, con Lookman si può provare anche con il tridente. Verissimo, ma non è detto che non si possa fare appunto con Bonny o con Esposito – che sono due generosi – e comunque da trequartista potrebbero continuare a giocare Mkhitaryan o magari Frattesi, che giustamente ambisce ad avere più spazio. E comunque con quei 50 milioni l’Inter potrebbe cautelarsi in altre zone del campo. Ad esempio andando a prendere un grande centrale difensivo, considerando l’età non più verdissima di Acerbi e i 33 anni e mezzo di De Vrij. Insomma, siamo sicuri che l’Inter ha più bisogno di Lookman piuttosto che di… un Bremer?".