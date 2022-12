Fatto Quotidiano - Inchiesta Juve, Arrivabene ai Pm disse "Nessun arretrato con Ronaldo"

L'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano ha riportato alcune dichiarazione dell'ex amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene al PM.

L'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano ha riportato alcune dichiarazione dell'ex amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene al PM in seguito agli stipendi arretrati a Cristiano Ronaldo: "Per quanto a mia conoscenza non abbiamo arretrati con Ronaldo". Chiamato poi a chiarire una sua intercettazione nel corso della trattativa con il Manchester United per la cessione del portoghese in cui sottolineava "pregressi dei suoi stipendi maturati con il Covid" ha risposto: "Probabilmente erano gli stipendi bloccati con il Covid e poi pagati con la ripartenza".