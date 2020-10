Fatto Quotidiano, Ziliani: "Con la Juve i giocatori del Napoli rischiano di recitare la parte degli untori"

“Il campionato italiano fa già ridere per conto suo, figuriamoci se ci si mette anche il Covid: se non fosse che c’è di mezzo la salute, saremmo alla farsa. Ormai fa ridere tutto”. Scrive così Paolo Ziliani nel suo editoriale per 'Il Fatto Quotidiano', soffermandosi poi sulla sfida tra Juventus e Napoli che potrebbe essere occasione di ulteriori contagi.

“Anche se nessuno lo dice i giocatori del Napoli rischiano di recitare, a Torino, la parte degli untori toccata ai genoani al San Paolo: giocare senza alcuna sicurezza sul proprio stato di salute per scoprire magari l’indomani – Dio non voglia – di avere perso 4-1 sotto i colpi di CR7 e Covid-19, la nuova coppia-gol dell’autunno made in Italy”.