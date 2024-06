Gazzetta dello Sport: "Milan, diavolo a quattro"

Nerazzurri e bianconeri non stanno a guardare: "Inter-Gudmundsson: c'è un altro ok. Per la porta idea Mandas"

"Diavolo a quattro" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il Milan accende il mercato delle big: blitz a Londra di Moncada per l'attaccante Broja e per il difensore Cash. Intanto rinnovo fino al 2027 per il gioiellino Camarda, fresco campione d'Europa con l'Italia U17. Zirkzee scalpita: si tratta sulle commissioni. Van Basten: "Serve un super centravanti".

Inter e Juve - Nerazzurri e bianconeri non stanno a guardare: "Inter-Gudmundsson: c'è un altro ok. Per la porta idea Mandas", così la società interista. La risposta della Juve: "Douglas Luiz subito, l'Aston Villa deve vendere".