Gazzetta - 4-3-3 o 3-5-2? Conte può aver fatto uscire ad arte queste voci

vedi letture

Nel calcio di Thiago Motta prima viene la messa in sicurezza, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che la Juve in campionato non ha ancora subito un gol. Antonio Conte invece per anni ha scontato l’etichetta di allenatore difensivista, ma si è evoluto e le sue squadre sanno attaccare: "I tre gol presi contro il Verona sono stati quasi salutari, ha rimesso a posto la fase difensiva e nelle successive tre giornate il Napoli ha contabilizzato una sola rete al passivo.

Non ci aspettiamo che stasera Juve e Napoli vadano l’una all’assalto dell’altro. Mettiamo in conto una discreta fase di studio, immaginiamo che pensino che il primo che attacca rischia molto. Ci sono le premesse per una partita a scacchi. Nelle ultime ore prende quota la possibilità che passi al 4-3-3 o riesumi il vecchio 3-5-2, perché c’è la necessità di fare spazio a McTominay. Tridente offensivo con Politano, Lukaku e Kvaratin caso di 4- 3-3. Se fosse 3-5-2, fuori Politano. Chissà se Motta, davanti a questo mutamento geo-tattico, modificherà qualcosa nella Juve, annunciata con il 4-1-4-1 visto col Psv. Non è neppure escluso che Conte abbia fatto uscire ad arte queste voci su presunti ribaltoni di sistema, per confondere e alzare polvere".