Gazzetta - A Castel Volturno non c'era il clima di una squadra che ha vinto lo scudetto

A Castel Volturno non sembra esserci il clima di una squadra che ha vinto lo scudetto. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulle tensioni in atto tra De Laurentiis e Spalletti.

"Senza voler drammatizzare, alla ripresa di ieri al Konami Center non sembrava l’allenamento di una squadra campione d’Italia che il suo campionato se l’è giocato in maniera sensazionale. L’atmosfera era un po’ dimessa, questo clima di incertezza si respira e anche di questo un dirigente molto attento come De Laurentiis terrà conto".