Gazzetta - A entourage Koulibaly non risulta offerta a quelle cifre, ma è scelta d'ambizione

“A proposito dell’offerta dall’entourage di Koulibaly emerge che non risulta una offerta presentata dal Napoli a quelle cifre". Questo il retroscena diffuso dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che però sottolinea che non è stata una scelta economica: "Ma sarebbe limitativo, per il rispetto dell’uomo molto legato alla città in cui sono nati e cresciuti i propri figli, ridurre la trattativa a mera questione economica.

Koulibaly ha già guadagnato e avrebbe continuato a guadagnare tanto anche a Napoli. Ma ha voluto fare una scelta per alzare l’asticella. Dopo aver vinto la Coppa d’Africa ora avrà il Mondiale e anche una nuova scommessa in Premier League, dove vorrebbe scommettersi da tempo”.