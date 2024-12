Gazzetta - A Genova vale doppio: Conte vuole la 150esima vittoria in carriera

Natale in testa sarebbe il film preferito dal popolo azzurro per le prossime feste, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che è una sceneggiatura che non dipende soltanto dal Napoli. Intanto i partenopei devono confermarsi anche oggi a Genova "per regalarsi un sorriso in più sotto l’albero. Stasera il Napoli può andare a letto di nuovo da primo in classifica, permettendo anche al suo allenatore di festeggiare un nuovo traguardo speciale: Conte va a caccia della sua vittoria numero 150 in Serie A, di cui oggi è l’allenatore in panchina con la miglior media punti del campionato".

Nessuno come Conte. Dopo le difficoltà all'Atalanta, poi ha viaggiato a ritmi altissimi con Juventus e Inter e prova a fare lo stesso a Napoli: "In 219 partite, 149 vittorie, 47 pareggi e 23 sconfitte, con 427 gol fatti e 169 subiti. Numeri impressionanti che permettono a Conte di avere una media di 2,26. Tra gli altri allenatori in A capaci di centrare già il traguardo delle 150 vittorie, nessuno supera i due punti a partita: Simone Inzaghi li sfiora, con 1,97 in 326 gare e 195 vittorie. Gian Piero Gasperini segue a 1,61 (577 partite, 262 vittorie). Un passo fenomenale di cui è impossibile non tenere conto quando si parla di corsa al titolo".