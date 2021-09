Gazzetta - A Napoli nessuno è pronto per caroselli o sceneggiate per strada

Napoli ha mille facce: provare a condensarle, prendendo qui e lì, non è un esercizio utile alla città. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla del momento vissuto dalla città: "Che si è risvegliata da sola in testa alla classifica, e non è poco perché qui il calcio resta qualcosa di molto importante. Ma nessuno è pronto per i caroselli o le sceneggiate per strada.

E la scaramanzia stavolta non c’entra. Sì, perché anche il tifo più profondo e popolare, tiene ancora alzato il freno a mano della passione. Intendiamoci, questo Napoli piace, dà soddisfazioni ma si attende qualcosa di più importante per accendersi realmente".