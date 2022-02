Gazzetta - Abbondanza nelle scelte per Xavi: Torres verso maglia dal 1', le ultime

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Xavi per la partita di questa sera al Maradona: "Eric Garcia dovrebbe andare in panchina, e il tecnico del Barça deve fare altre scelte. Dest è in vantaggio su Mingueza, ma è dalla cintola in su le possibilità sono diverse. In mezzo Busquets e Pedri sicuri del posto, con loro probabilmente Frenkie de Jong, altrimenti Gavi. Che però può giocare più avanti. Nel terzetto offensivo certa la presenza di Aubameyang, poi quattro uomini per due maglie: Gavi appunto e Ferran Torres, in vantaggio su Adama Traoré e Dembélé".