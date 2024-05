Gazzetta ad ADL: Kvara va blindato, il rinnovo è già in enorme ritardo

Siamo sicuri che nell'estate della ricostruzione possa davvero essere presa in considerazione una cessione di Kvaratskhelia?

Ultimi novanta minuti e poi sarà rivoluzione o rifondazione per dirla con le parole di De Laurentiis di giovedì. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che si chiede: siamo sicuri che nell'estate della ricostruzione possa davvero essere presa in considerazione una cessione di Kvaratskhelia? ADL è un abile giocatore di poker, uno dal bluff facile - si legge - ma oltre ai contratti che vanno rispettati, c'è da rispettare anche la passione dei tifosi e le qualità da top player del talento georgiano.

Kvara anche in una serata complicata, resa ancora più difficile dalle botte prese e dai non fischi dell'arbitro (come sul gol dell'1-1) ha tirato fuori il coniglio dal cilindro con la prima rete su punizione in Italia. 11 gol e 6 assist ed ora la palla passa a De Laurentiis che deve blindarlo, deve farlo sentire importante come merita. Tutti sono cedibili di fronte a offerte indecenti - si legge - ma ripartire senza Kvara è inimmaginabile ed ora servono i fatti perché il rinnovo è già in ritardo di un anno.