Gazzetta - ADL deluso dal pari e preoccupato dal calo fisico: presto potrà liberarsi da Gattuso

Il futuro di Rino Gattuso sarà in ogni caso lontano del Napoli. Lui e Aurelio De Laurentiis non hanno intenzione di continuare insieme, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando di una situazione che rasenta il limite della sopportazione e che a fine campionato porterà ad una liberazione per entrambi. La situazione attuale è di un patto silenzioso, per il bene del club e per rispetto verso i tifosi. Il pareggio col Cagliari - si legge - non è stato commentato dalla famiglia De Laurentiis pubblicamente, ma "la delusione è stata tanta. La proprietà, come il tecnico, è preoccupata dopo aver constatato il calo fisico di alcuni tra i pezzi forti della squadra, tra cui Lorenzo Insigne, Zielinski e Mertens".