Gazzetta - ADL, il silenzio non è sinonimo di debolezza: la strategia del presidente

L'edizione online de La Gazzetta dello Sport commenta il silenzio di De Laurentiis, che non s'è ancora espresso dopo le ultime parole di Gattuso: "Il silenzio del presidente non deve intendersi come un momento di debolezza. Chi lo conosce sa bene che prima di ogni decisione, lui ama valutare e confrontarsi coi suoi più stretti collaboratori. Cosa che ha fatto anche in queste ore, decidendo di non ribattere al tecnico per non disturbare il suo lavoro e quello della squadra che dopo domani dovranno giocare la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia, contro l'Atalanta. E poi, ci sarà la trasferta di Marassi, per affrontare il Genoa. Sa bene, Gattuso, che a queste due partite è legato il suo destino. Come lui stesso ha detto, se non dovesse andare bene, si ritroverebbe nuovamente in discussione. Il fatto è che in discussione lui c'è già e ci resterà fino al termine della stagione prima di essere congedato".