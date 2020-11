Gazzetta - ADL imbufalito: Hysaj e (forse) Ospina salteranno il Milan

Brutte notizie, di quelle che fanno imbufalire il presidente De Laurentiis, per il Napoli che domenica dovrà sicuramente rinunciare a Elseid Hysaj, positivo al Covid con la nazionale albanese e anche al portiere David Ospina, infortunato in Colombia e che ieri non ha giocato a Quito contro l’Ecuador. Mentre è rimasto febbricitante nella sua casa di Posillipo Tiemouè Bakayoko. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.