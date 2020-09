Gazzetta - ADL voleva il 10% su futura rivendita di Milik: risposta secca della Roma

Retroscena di mercato sul futuro di Arek Milik alla Roma e sull'intesa economica tra le due società per la cessione del polacco in giallorosso. Il Napoli avrebbe voluto anche il 10 per cento su un’eventuale rivendita del giocatore, ma la Roma si è opposta. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che svela le cifre dell'affare: 3 milioni per il prestito, 15 per il cartellino più 7 di bonus per un totale di 25 milioni. La chiusura del cerchio è vicina.