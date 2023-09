Gazzetta - Ag. Osimhen non intenterà una causa al Napoli dopo il comunicato su Osimhen

Nella giornata di ieri, con un comunicato, il Napoli ha pubblicato un comunicato in merito alla vicenda Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di ieri, con un comunicato, il Napoli ha pubblicato un comunicato in merito alla vicenda Osimhen. Alla luce di questo comunicato - scrive La 'Gazzetta dello Sport' - il procuratore di Victor Osimhen ha deciso che non intenterà una causa contro il club partenopeo, come minacciato con un tweet la sera in cui esplose ufficialmente il caso. Questo il messaggio che scrisse Roberto Calenda martedì sera: "Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato.

Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare"