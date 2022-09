Gazzetta ai piedi di Raspadori: "Segna alla Baggio e corre come un centrocampista!"

Tutti pazzi per Giacomo Raspadori dopo il gran gol realizzato contro l'Inghilterra. L'attaccante del Napoli si erge a eroe nazionale

Tutti pazzi per Giacomo Raspadori dopo il gran gol realizzato contro l'Inghilterra. L'attaccante del Napoli si erge a eroe nazionale, anche in vista delle prossime partite, e La Gazzetta dello Sport ne parla così: "I meno meravigliati sono stati quelli che l’hanno visto crescere nel Sassuolo: di gol così ne ha segnati chissà quanti fin da quando era un ragazzino. E, se il paragone non suona irriverente, un po’ anche Robi Baggio, quello che una ventina di anni fa con il Brescia gelò lo stadio della Juventus: il lancio istigatore (allora Pirlo, stavolta Bonucci), uno stop forse non accarezzato con la purezza del Codino, che ci dribblò anche il portiere, ma comunque termometro di classe limpidissima

Raspadori gioca per la squadra: copre chilometri di campo e fa un lavoro a volte da centrocampista quanto da attaccante. E soprattutto gioca con la squadra: la “lega” come non tutti sanno fare o fanno sempre, e il c.t. l’ha fatto notare ad esempio a Zaniolo, e l’altra sera a Scamacca. Raspadori si fa aiutare dalla sua straordinaria duttilità, e anche questo ne fa un giocatore “da Mancini”. Quando iniziava a decollare, e ci si chiedeva quale fosse esattamente il suo ruolo, a Sassuolo non si azzardavano a rispondere più che “attaccante”".