Gazzetta: "Al 75' del derby l'Inter guardava al Napoli come ultimo vero scoglio per lo scudetto"

Dalle stelle alle stalle, in tre minuti. L'Inter perde il derby con il Milan e ora deve guardarsi bene le spalle, dai rossoneri e dal Napoli. Sul tema si esprime così La Gazzetta dello Sport: "A un quarto d’ora dal termine, l’Inter guardava a Napoli come all’ultimo vero scoglio prima di una serena gestione del vantaggio scudetto. Invece ora la trasferta di sabato al Maradona è tutto un altro viaggio. Prima, martedì, ci sarà la Roma in Coppa Italia, poi il Liverpool in Champions. Inzaghi dovrà essere bravo a risollevare subito la squadra che in campionato non perdeva dal 16 ottobre".