Gazzetta - Altro che 27 giugno, novità sull'allenatore molto presto: nuova scadenza

De Laurentiis indica il 27 giugno come data entro la quale avrà compiuto la sua scelta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

De Laurentiis indica il 27 giugno come data entro la quale avrà compiuto la sua scelta, ma l’impressione - scrive La Gazzetta dello Sport - è che tra una settimana possa avere le idee molto più chiare. L’identikit è stato ribadito, come un origami che prende forma piega dopo piega: adattamento al 4-3-3, voglia di abbracciare i tratti caratteristici della città, capacità di gestione della rosa per distinguersi in tutte le competizioni e nessun costo aggiuntivo.