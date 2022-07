Gazzetta ammette le difficoltà Juve: senza KK, bloccato De Ligt e si tenta il rinnovo

Il difensore olandese è da tempo nel mirino del Bayern Monaco ma alla Continassa non vogliono farsi cogliere impreparati rischiando di rimanere a mani vuote

Se non c'è il sostituto, non verrà ceduto. E' il succo del discorso fatto dalla Juventus a Matthijs De Light. Il difensore olandese è da tempo nel mirino del Bayern Monaco ma alla Continassa non vogliono farsi cogliere impreparati rischiando di rimanere a mani vuote. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a bloccare la trattativa e la partenza del giovane centrale ex Ajax non è soltanto Kalidou Koulibaly, alternativa numero uno. La dirigenza bianconera vorrebbe trattenere il suo difensore arrivando anche a offrire un prolungamento di contratto, ora in scadenza nel 2024, segno che la Juve non vorrebbe lasciarlo partire. Diversa sarebbe se venisse pagata la clausola da 120 milioni, ma per ora resterebbe un’ipotesi remota.