Gazzetta - Ancelotti spinge per Fabiàn al Real: scadenza nel 2023 fa calare valutazione

Gli occhi del Real Madrid sul gioiello azzurro Fabiàn. Si parla del centrocampista spagnolo, grande protagonista di questo avvio di stagione strepitoso del Napoli, sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano parla del futuro dell'iberico e della volontà di Ancelotti di portarlo alle merengues.

"Discorso diverso invece per Fabian Ruiz e qui influisce il fatto che è congelata una trattativa di rinnovo (attuale scadenza 2023) e dunque anche se lo spagnolo è stato preso per 30 milioni – tra l’altro il Napoli è stato condannato dalla Fifa a pagare al Betis un premio di ulteriore 1,4 milioni – e sul mercato il valore potrebbe anche raddoppiarsi, la scadenza relativamente breve fa calare la valutazione. Ma il ragazzo è assai apprezzato e non è un caso che proprio da Madrid ieri rimbalzano voci dell’interessamento del Real, con Ancelotti che spinge, dopo averlo voluto tre anni fa al Napoli".