Gazzetta - Anche Spalletti sorpreso dal rendimento del suo Napoli

Luciano Spalletti sorpreso dal rendimento di questo Napoli. Lo scrive l'edizione della Gazzetta dello Sport: "Questo Napoli sorprende anche lui, che all’inizio della stagione “frenava” per evitare di mettere pressione a un gruppo nuovo (10 giocatori) e che ha sottolineato sempre mancasse di esperienza questa squadra, rispetto all’anno passato. Invece ogni giorno di più questo gruppo mostra sfrontatezza e nessuna paura.

Su 9 partite la banda Spalletti ne ha vinte ben 7, mettendo in mostra il miglior attacco in A come in Champions. Il rodaggio si può dire concluso. Il campionato ha una protagonista che sembrava più un interrogativo a inizio stagione".