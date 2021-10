Gazzetta - Ancora panchina per Meret e una possibile sorpresa a centrocampo

Qualche novità di formazione è prevista da parte di Spalletti per la gara di giovedì contro il Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il tecnico azzurro potrebbe far riposare Zielinski con Elmas al suo posto. In attacco confermato Politano, in porta c'è Ospina con Meret che dunque partirà ancora una volta dalla panchina.