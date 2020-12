Gazzetta - Ansia Lozano dopo l'infortunio: subito a Villa Stuart il messicano

Non solo la sconfitta.Il Napoli è in ansia per le condizioni di Hirving Lozano. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Al di là del risultato, la serata del Napoli è stata intristita anche dall’infortunio di Hirving Lozano, colpito duro sulla caviglia sinistra. A tarda sera, l’attaccante messicano si è recato a Villa Stuart per gli accertamenti del caso sorreggendosi su due stampelle. L’accertamento strumentale ha evidenziato un forte trauma contusivo alla gamba destra".