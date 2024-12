Gazzetta - Attacco mai brillante ed ora inceppato: Conte ha avuto tempo per lavorare

vedi letture

Mentre gli altri spendevano energie in Europa, Antonio Conte ha potuto chiudersi in officina per aggiustare il Napoli ammaccato dal doppio ko con la Lazio, scrive la Gazzetta dello Sport soffermandosi in particolare sui numeri offensivi. Di seguito uno stralcio: "L’attacco azzurro, mai particolarmente brillante, che ora si è inceppato: "Dall’Inter in avanti, non più di un gol alla volta. E l’ultima, zero. Il lavoro di “meccanica” ha dovuto riguardare soprattutto Lukaku, che nelle ultime uscite è sembrato sempre meno incidente nella proposta offensiva del Napoli.

A dispetto della stazza, Big Rom soffre terribilmente le marcature molto fisiche e aggressive. Ed è quello che promettono Bijol e compagni. Colossi a protezione della porta. Ma attenzione a ridurre l’Udinese al solo atletismo. Con Runjaic ha cambiato parecchio la propria attitudine: il tecnico tedesco ha educato i suoi al gioco a terra, con il pallone mai servito solo sui piedi ma nello spazio per guadagnare metri in progressione, ad attaccare in tanti, al pressing".