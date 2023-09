Gazzetta - Avanza la candidatura di Raspadori per il Braga: il possibile tridente

Così scrive la Gazzetta dello Sport in vista dell'impegno in Portogallo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Identità da recuperare per il Napoli in vista dell'esordio in Champions League, in programma mercoledì sera sul campo del Braga. Così scrive la Gazzetta dello Sport in vista dell'impegno in Portogallo: "Il Braga non sembra un rivale insuperabile, però le incognite della trasferta non mancano. Il Napoli deve ritrovare il comando del gioco, questa è la sua identità.

L’anno scorso aveva debuttato strapazzando il Liverpool, incantando la Champions. Il Braga è appena 8° in Portogallo, ha perso 3-1 con il Farense (il portiere Matheus s’è preso la colpa), il 4-2-3-1 di Arthur Jorge punta sulla coppia d’attacco Ruiz-Horta. Niente che il vero Osimhen non possa mettere in riga". Secondo la rosea l’attacco del Napoli sarà composto da Osimhen, Kvara e Raspadori che giocherebbe dunque sulla corsia di destra.