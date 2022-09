Gazzetta avvisa Napoli, Inter e Milan: "E' un sabato di trappole"

"Un sabato di trappole". Così titola La Gazzetta dello Sport a proposito dei tre anticipi di Serie A in programma oggi.

"Un sabato di trappole". Così titola La Gazzetta dello Sport a proposito dei tre anticipi di Serie A in programma oggi. Napoli, Inter e Milan se la vedranno rispettivamente contro Spezia, Torino e Sampdoria e le insidie sono dietro l'angolo, per motivi diversi.

I liguri sono un po' la bestia nera del Napoli nelle ultime stagioni, che ha vinto due volte su due in Campania. Per i ragazzi di Spalletti sarà una prova importante, anche per dimostrare di essere maturati e non soffrire più il confronto con le piccole. Il momento dei nerazzurri è invece molto delicato e il Toro è l'avversario peggiore che potesse capitare: squadra in salute e ben allenata, che già nello scorso campionato ha fatto soffrire Skriniar e soci. Per i campioni d'Italia l'ostacolo blucerchiato, con l'ex Giampaolo in bilico e pronto a ripetere la strategia "dello 0-0" già vista contro la Juve.