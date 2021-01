Gazzetta bacchetta ADL: "Ha messo Milik in naftalina, si è impuntato e si è fatto un autogol"

Aurelio de Laurentiis ha deciso di fare a meno di Milik fin dall’inizio, e quel Napoli che crea tanto spesso sente la mancanza di un serial bomber che risolva le mille occasioni. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla così del caso che riguarda il polacco e bacchetta il patron del Napoli: "Certo, se il Napoli avesse avuto sempre a disposizione Osihmen (fuori da due mesi) e Mertes (da uno), molto probabile che di Milik non se ne sarebbe più parlato, se non in sede di mercato. Sfortuna, ovvio. Ma resta il problema: il Napoli sfrutta poco più del 10 per cento di quello che produce. E quel centravanti in naftalina, che a onor del vero non ha fatto nulla per cambiare la situazione, anzi, adesso sembra uno spreco. E l’impuntarsi del presidente sembra, di fatto, un autogol. L’attaccante che servirebbe non si usa e lo si paga pure. Niente da dire sulle questioni di principio. Ma allora sarebbe stato meglio pretendere meno soldi quando MIlik aveva mercato".