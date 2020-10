Gazzetta - Bakayoko ha convinto Gattuso: sarà subito titolare al fianco di Fabiàn

Subito titolare con l'Atalanta. Per Tiemoue Bakayoko sarà il momento dell'esordio nelle previsioni della Gazzetta dello Sport, con il centrocampista appena arrivato lanciato nella mischia dal primo minuto nonostante sia fermo da diverso tempo. Scrive così la rosea.

"Domani, infatti, Bakayoko dovrebbe giocare titolare, contro l’Atalanta, in quel centrocampo a due che potrebbe avere in lui e Fabian Ruiz i mediani. Insomma, pare che l’allenatore si sia deciso a impiegarlo dal primo minuto, nonostante non giochi una partita vera dallo scorso mese di marzo"