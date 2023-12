Gazzetta - Bastoni, niente miracolo per il Napoli: Inzaghi perde due centrali

Niente miracolo per Alessandro Bastoni, costretto a rinunciare alla terza trasferta nell'arco di una settimana per il risentimento al polpaccio

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente miracolo per Alessandro Bastoni, costretto a rinunciare alla terza trasferta nell'arco di una settimana per il risentimento al polpaccio. Il difensore, che ha saltato già le sfide esterne con Juventus e Benfica, ha dovuto alzare bandiera bianca anche per il big match del Maradona e non è partito col resto della squadra: Inzaghi conta di riaverlo a disposizione per la prossima di campionato, quando a San Siro arriverà l’Udinese. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

La rosea aggiorna poi anche sul recupero di Benjamin Pavard, alle prese con l'infortunio al ginocchio. Il francese, che ha tolto il tutore e ha ripreso a correre in campo, spera invece di rientrare contro il Lecce, nella sfida che precede il Natale.