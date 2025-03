Gazzetta - Blocco Napoli in nazionale: Conte ed i pilastri italiani come alla Juve

Il Napoli italiano di Conte è come la Juve italiana di Conte. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, in merito all'aggiunta di Matteo Politano ai soliti convocati (Buongiorno, Meret, Di Lorenzo e Raspadori) col Napoli che diventa la squadra più rappresentata:

"lì c’erano mammasantissima come Buffon, Barzagli Bonucci, Chiellini, Pirlo, blocco sul quale è stato costruito un ciclo straordinario. Nel Napoli, Conte ha chiesto Buongiorno, il miglior marcatore italiano; ha recuperato, con la collaborazione di Spalletti, il Di Lorenzo uscito a pezzi dall’Europeo; ha riportato in azzurro Politano impiegandolo a tutta fascia; ha confermato l’affidabilità di Meret; infine, complici gli infortuni, ha dimostrato che Raspadori seconda punta di movimento è un lusso. Di questo, il ct non ha mai dubitato".