Gazzetta boccia il 4-2-3-1: "Se gli attaccanti non accorciano in mediana non è sostenibile"

Piovono critiche sul Napoli dopo la sconfitta interna subita ieri sera. Dall'atteggiamento agli errori tecnici, ma non solo. La critica de La Gazzetta dello Sport è di natura tattica nella sua edizione odierna: "Il 4-2-3-1 non è apparso sostenibile con gli attaccanti che non accorciavano coi tempi giusti sulla mediane. Non può bastare la sola assenza di Victor Osimhen a giustificare una prova opaca, dove il solo Mertens è apparso all’altezza e Lorenzo Insigne non ha inventato nulla, rispetto a come ci aveva abituato nelle ultime uscite con la Nazionale".