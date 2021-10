Gazzetta boccia l'arbitro: "19' di recupero per le sue incertezze. Sbaglia tutto!"

Il Napoli non ha perso per colpa dell'arbitro, ma Kruzliak ci ha messo del suo per complicare le cose. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha messo 4.5 al direttore di gara: "Sbaglia tutte le situazioni toste. Ci vuole il Var o un assistente per rimetterlo sulla strada corretta. Caufriez era da rosso ben prima. Vigoria sproporzionata su Osimhen. 19' di recupero per colpa delle sue incertezze".