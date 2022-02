Gazzetta - Braccio largo di Juan Jesus: c'era il rigore per il Barcellona

Per la Gazzetta dello Sport c'era il rigore assegnato al Barcellona nella sfida al Napoli. Questa la moviola della rosea: "Sull’episodio più importante del match del Camp Nou deve intervenire il Var. Al 12’ del secondo tempo, infatti, l’arbitro romeno Kovacs è richiamato al video: poco prima su un cross da destra di Adama Traoré, Juan Jesus ha sfiorato la palla con la punta delle dita della mano sinistra, ma il braccio è effettivamente largo: rigore. Per il resto al 23’ p.t. fischia un fuorigioco di Traoré su cui interviene comunque Koulibaly: la decisione dell’assistente corretta.

Sulla rete napoletana: gol check, sulla posizione di Osimhen in partenza di azione, ma è regolare. Primo giallo, giusto, al 39’ p.t. per Anguissa (non diffidato) che prende l’ammonizione per un fallo duro (e inutile) su Nico. Altra ammonizione al 25’ s.t. di Fabian Ruiz per un intervento in ritardo a centrocampo e a gamba alta su Busquets: ok".