Gazzetta - Cagliari, Mazzarri recupera tutti per Napoli e due big partiranno dall'inizio

Confronto e lavoro, scrive la Gazzetta dello Sport in merito al diktat di Walter Mazzarri in casa Cagliari, dopo la netta sconfitta interna contro l’Empoli e in vista della complicata trasferta con il Napoli. L’allenatore toscano - si legge - ha chiesto ai suoi giocatori di non ripetere i cali di concentrazione e voglia visti mercoledì. Per domani ha quasi tutta la rosa a disposizione, con Godin e Strootman che si candidano per tornare titolari