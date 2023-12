Gazzetta - Cajuste, chance già stasera in attesa della Coppa d'Africa di Anguissa?

L'assenza prolungata di Anguissa potrà dargli l’opportunità di giocare di più e trovare continuità. Tra l’altro lo svedese potrebbe accendersi già stasera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In prospettiva di gennaio e della Coppa d’Africa, i maggiori candidati a trovare più spazi per l'assenza di Osimhen e Anguissa sono Jack Raspadori (senza dimenticare Simeone) e Jens Cajuste. Lo scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che "col piccolo bolognese, il Napoli deve cambiare un po’ pelle, ma può trovare anche vie del gol diverse. Su tutti lo splendido gol di Raspa a Berlino e quello balisticamente perfetto su punizione contro il Milan"

Lo svedese Cajuste invece finora non ha convinto: "E forse proprio l’assenza prolungata di Anguissa potrà dargli l’opportunità di giocare di più e trovare la continuità. Tra l’altro lo svedese potrebbe accendersi già stasera. Infatti Zielinski non sta benissimo e staff tecnico e medico ne sonderanno le condizioni in mattinata, quando la squadra si ritroverà il ritiro. Se Piotr non ce la facesse, Mazzarri potrebbe schierare proprio Jens titolare".