Prima pagina Gazzetta celebra Sinner: "Sei Un1co"

vedi letture

Apertura dedicata al tennista vincitore degli Us Open

In una prima pagina de La Gazzetta dello Sport totalmente dedicata alla vittoria dello US Open di Jannik Sinner, ricordiamo che questa sera l’Italia sarà impegnata alla Boszik Arena di Budapest per affrontare Israele nel secondo turno di Nations League.

Si riparte dalla vittoria contro la Francia ma l’appuntamento non è da salutare perché, come detto dal ct in conferenza stampa, partite come queste se sottovalutate possono essere delle “trappole”. Nonostante ciò pronti 4-5 cambi rispetto al match al Parco dei Principi. In attacco ci sono Kean e Raspadori.