Gazzetta - Che sfortuna per Garcia: ha perso anche l'ultimo pilastro in difesa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Guai in difesa per Rudi Garcia. Il reparto che finora è apparso particolarmente in difficoltà sia in campionato che in Champions, perde il suo componente di riferimento, scrive la Gazzetta dello Sport in merito all'infortunio di Amir Rrahmani che richiede tra i sette e i quattordici giorni per un recupero totale: "Per quanto emerso dagli accertamenti, dunque, salterà almeno le prossime tre partite contro Bologna, Udinese e Lecce. La speranza di Garcia è recuperarlo per la sfida con il Real del 3 ottobre, o al massimo per la Fiorentina, l’ultimo impegno prima della sosta.

Al Dall’Ara sarà riproposta la coppia di centrali che si è assemblata in Portogallo. Anche perché l’inserimento di Natan procede ancora molto lentamente. A Braga è arrivato l’esordio in maglia azzurra ma è entrato soltanto per i minuti di recupero, per questo è remota la possibilità che l’allenatore lo schieri titolare. Più probabile un impiego contro l’Udinese, a questo punto, approfittando anche della spinta del Maradona".