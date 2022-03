Gazzetta - Col Milan a caccia di un record stagionale in zona gol

In questa stagione di Serie A la formazione di Luciano Spalletti è già andata in gol per otto partite consecutive

Sull’ottovolante del gol il Napoli è risalito in vetta alla classifica: domenica, nel colpaccio contro la Lazio, la formazione di Spalletti è andata a segno per l’ottava giornata di fila. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "È la striscia realizzativa più lunga tuttora in atto in campionato. Negli impegni di Serie A del nuovo anno il Napoli ha sempre timbrato il cartellino del gol. Una continuità che sottolinea il rilancio nell’altissima classifica. Il relativo primato stagionale appartiene all’Inter, giunto in gol per 20 partite di fila, seguito dal Milan a quota 17.

E proprio contro i rossoneri di Pioli, nel faccia a faccia tra capoliste in programma domenica sera al Maradona, il Napoli cercherà di superare se stesso anche in quella specifica graduatoria. Nel senso che in questa stagione di Serie A la formazione di Luciano Spalletti è già andata in gol per otto partite consecutive. È accaduto nel filotto iniziale degli otto successi di fila che venne interrotto dallo 0-0 dell’Olimpico contro la Roma del 24 ottobre.