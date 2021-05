Gazzetta - Con pochi ritocchi Napoli da scudetto: chissà quanta amarezza per Gattuso

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli è quasi da scudetto. E con qualche acquisto giusto si candiderebbe al titolo per l'anno prossimo. La Rosea si esprime così oggi in edicola: "Chissà quanta amarezza c’è in Gattuso nel voler-dover lasciare questa fantastica macchina da calcio che lui ha costruito pezzo dopo pezzo. In un certo momento della stagione, solo contro tutti. Questo Napoli, con pochi ritocchi, è pronto a tornare a lottare per lo scudetto".