Gazzetta - Confronto Insigne-Spalletti sull'addio di Lorenzo: ecco cosa si sono detti

Lorenzo Insigne e il dialogo con Luciano Spalletti per chiudere bene la stagione. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla dell'addio in estate del capitano e del chiarimento avuto col tecnico: "Cosa a cui Insigne, da capitano, tiene tantissimo. Lasciare il Napoli qualificato per la Champions forse aumenterebbe un po’ il rimpianto ma permetterebbe al giocatore di completare il suo percorso che lo ha visto alzare un trofeo da capitano: nel giugno 2020 la Coppa Italia vinta con Gattuso.

Proprio per questo motivo, Insigne - che giovedì tornerà in campo da titolare contro la Juve, dopo la ricaduta sull’infortunio contro l’Empoli - ha parlato direttamente con Spalletti, ribadendogli di essere pronto a dare il massimo al di là delle scelte future. Il tecnico ha a sua volta sottolineato di contare sempre su di lui. Sul piano della dichiarazione d’intenti nulla da eccepire. Poi il tutto va verificato in un percorso in cui risultati e prestazioni condizioneranno in un verso o nell’altro gli umori della piazza.