Gazzetta - Conte ha smontato campagna acquisti dello scorso anno: via anche Natan

Pezzo dopo pezzo, Antonio Conte sta smontando quelle che nella stagione passata erano state le operazioni-chiave del Napoli post-scudetto

Non solo Lindstrom e Cajuste (al momento rientrato): anche Natan ad un passo dall'addio. Sulla Gazzetta dello Sport si commentano così i movimenti in uscita del club, avallati dal tecnico azzurro: "Pezzo dopo pezzo, Antonio Conte sta smontando quelle che nella stagione passata erano state le operazioni-chiave del Napoli post-scudetto, in entrambe le sessioni di mercato.

Molte di queste si sono rivelate, numeri alla mano, infruttuose o, in alcuni casi, veri e propri fallimenti. Nel primo campionato del dopo-Giuntoli, in estate era arrivato il difensore centrale brasiliano Natan (dall'RB Bragantino): un'operazione da circa dieci milioni, per lui appena quattordici presenze e ora una trattativa ben avviata per trasferirsi al Betis".