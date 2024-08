Gazzetta - Conte nella sua nuova casa: il Maradona non basta a contenere le sue ambizioni

Le chiavi gliele hanno date qualche settimana fa, ma solo stasera Antonio Conte entrerà nella sua nuova casa, lo Stadio Diego Armando Maradona. Lo scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che si tratta di un impianto molto grande, ma non sufficiente per contenere le ambizioni e la voglia di vincere di questo allenatore che dopo tanti tentennamenti ha deciso di accettare la proposta di De Laurentiis perché affascinato dall’enormità della sfida.

Lo scudetto non è più sulle maglie, ma sembra passato molto più di 15 mesi da quei giorni di festa. Il decimo posto dello scorso campionato ha costretto il Napoli ad anticipare il debutto in Coppa Italia ad agosto: non accadeva dal 2009. Ed attorno a questo debutto - si legge - c’è molta curiosità perché è bastata la scelta di Conte per far cambiare la percezione. Per il quotidiano sono tutti più o meno d’accordo che "il Napoli, grazie al lavoro del tecnico e “favorito” dall’assenza di impegni europei, sia tra le più serie candidate a un piazzamento da Champions, ovviamente dietro all’Inter campione. Antonio non teme la pressione ed è pronto a giocarsela".