Gazzetta - Conte sta educando l'ambiente: le parole del post-gara messaggio ai tifosi

vedi letture

Antonio Conte sta educando l'ambiente, oltre che educare la squadra. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Due settimane fa, dopo il ko casalingo contro la Lazio, il tecnico aveva detto di vedere il Napoli sulla strada giusta: serenità nella sconfitta. Ieri a Marassi ha apertamente criticato il secondo tempo dei suoi giocatori nonostante i tre punti: severità nella vittoria. Avrebbe potuto dire le stesse cose nello spogliatoio e limitarsi in sala stampa a un’analisi generale. Ma il messaggio, più che per la squadra, è per i tifosi e per la città: nessuno guardi solo i risultati, tutti mantengano la lucidità per valutare le cose.

Solo così il Napoli potrà lottare fino alla fine con la più forte del mazzo (l’Inter) e con la squadra che da più tempo porta avanti lo stesso progetto (l’Atalanta). Conte non ha l’abbondanza di Inzaghi e Gasp, la sua rosa non ha l’abitudine al successo di quella di Simone, il suo ambiente non ha lo stesso approccio disincantato ai risultati del popolo bergamasco".