Gazzetta contro Gattuso: "Si è meritato le critiche per aver lasciato fuori Osimhen e Politano"

"Rino Gattuso si è meritato qualche bacchettata dalla critica per aver lasciato fuori gente come Osimhen a Politano per fare spazio a Mertens e Lozano". Scrive così l'edizione online de La Gazzetta dello Sport su Rino Gattuso nell'analisi della sconfitta del Napoli sul campo della Juventus: "Oppure, quella di aver inserito Hysaj nel ruolo di esterno mancino basso, lui che è un destro. L’aveva già fatto in altre occasioni, per la verità, e la prestazione dell’albanese era stata nettamente diversa.

A Gattuso è stato contestato il fatto di aver tenuto in panchina l’acquisto più costoso della storia del Napoli, un patrimonio da salvaguardare e che sicuramente avrebbe potuto fare meglio di un Mertens molto remissivo al cospetto dei muscoli dei due centrali juventini".