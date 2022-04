Gazzetta contro Spalletti: "Anno buttato via con enfatiche conferenze smentite dal campo"

Se la prende con Luciano Spalletti, in particolar modo con la sua comunicazione, La Gazzetta dello Sport. Che si esprime così

Se la prende con Luciano Spalletti, in particolar modo con la sua comunicazione, La Gazzetta dello Sport. Che si esprime così dopo quanto accaduto a Empoli e il conseguente ritiro: "Una stagione buttata via sul più bello con le enfatiche conferenze stampa di Spalletti prima delle gare decisive, puntualmente smentite dai risultati in campo. Ci si chiedeva quanto avrebbe ancora resistito Aurelio De Laurentiis prima di esplodere davanti alle occasioni sprecate".