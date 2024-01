Gazzetta - Così Mazzarri sta provando a risolvere le difficoltà di Kvara

Sulla Gazzetta dello Sport si scrive della variante tattica studiata da Mazzarri per il talento georgiano

Dopo un anno magico, Kvara sta assaporando la difficoltà di ripetersi e, ora che tutti lo conoscono bene, trova meno spazi e più difficoltà nell’uno contro uno in isolamento. Sulla Gazzetta dello Sport si scrive della variante tattica studiata da Mazzarri per il talento georgiano: Ecco perché Mazzarri da settimane insiste nell’accentrare il georgiano più vicino alla prima punta, a volte anche alle sue spalle, come se fosse un trequartista: lì nel centro, tra le linee, è più facile cercare l’imbucata o la conclusione, e non serve per forza la sterzata vincente a saltare il difensore avversario.

E stasera sarà durissima, perché Pavard ha portato la difesa nerazzurra su un livello superiore: uno che ha vinto tutto con il club e il Mondiale con la nazionale francese, sa come si vincono certi duelli e come tenere a bada l’estro di chi ha di fronte. Kvara è avvisato: una notte magica potrebbe non bastare, Benji l’interista è lì che aspetta, pronto ad anticipare e a farsi rincorrere".